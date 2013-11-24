dr_morgenstern
СМС отключены серез ГЛ, пароли все приходят корректно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:10
dr_morgenstern
СМС отключены серез ГЛ, пароли все приходят корректно
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:28
Re: Юнекс Банк
Дякую за інфо.
А православне П2П на халяву є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:36
Квесторе_поверніться
Толкнула в Приложении Юнекса на Моно с сиреневой дебетки Юнекса - без комиссии ушло.
Со старых красных дебеток Юнекса была комиссия
Востаннє редагувалось Spring в Пон 07 гру, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:37
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:45
Re: Юнекс Банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:52
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