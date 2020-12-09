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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:05
ukrprom2014 написав: domar901 написав:
Все чисто,
Спасибо уборщице, тете Оле.
Главное чтобы было чисто, а смс по 15 грн и все остальное - пох
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