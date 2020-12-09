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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:05

  ukrprom2014 написав:
  domar901 написав:Все чисто,

Спасибо уборщице, тете Оле.

Главное чтобы было чисто, а смс по 15 грн и все остальное - пох :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:52

  ukrprom2014 написав:
  domar901 написав:Все чисто,

Спасибо уборщице, тете Оле.


Именно
domar901
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Повідомлень: 2
З нами з: 07.12.20
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  #<1 ... 246247248249
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