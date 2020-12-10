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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:00
clientage написав: domar901 написав:
Добрый вечер.
В банке, приблизительно, месяцев 6.
Все чисто, обслуживание хорошее, самые выгодные кешбеки, переводы на другие карты без оплаты. Не знаю, читают ли комментарии, но я советую данный банк!
От СМС-инфо отказались?
Нет, зачем? Это моя безопасность, будут приходить СМС уведомления, если будет попытка взлома. Это не много, если не ошибаюсь, 15грн стоимость. Можно потерять все деньги из-за скупости. Знакомые рассказывали случаи, о попытках взлома в других странах. Полезная функция. ИМХО
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:05
ukrprom2014 написав: domar901 написав:
Все чисто,
Спасибо уборщице, тете Оле.
Главное чтобы было чисто, а смс по 15 грн и все остальное - пох
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Додано: Сер 09 гру, 2020 23:52
ukrprom2014 написав: domar901 написав:
Все чисто,
Спасибо уборщице, тете Оле.
Именно
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Додано: Чет 10 гру, 2020 08:31
domar901 написав: clientage написав: domar901 написав:
Добрый вечер.
В банке, приблизительно, месяцев 6.
Все чисто, обслуживание хорошее, самые выгодные кешбеки, переводы на другие карты без оплаты. Не знаю, читают ли комментарии, но я советую данный банк!
От СМС-инфо отказались?
Нет, зачем? Это моя безопасность, будут приходить СМС уведомления, если будет попытка взлома. Это не много, если не ошибаюсь, 15грн стоимость. Можно потерять все деньги из-за скупости. Знакомые рассказывали случаи, о попытках взлома в других странах. Полезная функция. ИМХО
Да нее, 15грн -- эт развод, 0..5грн еще куда ни шло
А я чот всегда думал, шо безопасность средств клиента эт одна из основных обязанностей банки, и клиент часто именно из-за этого размещает свои средства в банке, давая возможность банке пользоваться чужими деньгами. А еще за это и доплачивать -- как-то некомильфо. Мои любимые банки денег за СМСки/пуши не берут, и КБ без всяких вытребеняк типа "от 50грн" выплачивают
А карту можно загнать и в Г-Пэй, как дополнительная безопасность и удобство.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:53
domar901 написав:
Нет, зачем? Это моя безопасность, будут приходить СМС уведомления, если будет попытка взлома. Это не много, если не ошибаюсь, 15грн стоимость. Можно потерять все деньги из-за скупости. Знакомые рассказывали случаи, о попытках взлома в других странах. Полезная функция. ИМХО
А если смска не придёт и они взломают счёт, то банк вернёт 15 гривен?
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Adast
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:27
Сегодня хотел обналичить купленные в приложении кровные баксюки... Позвонил в отделение и сказал, шоб встречали. Получил отлуп - снова не прилетел самолёт с зеленью. Чем-то весну напомнило...
Звоню на тормозную линию и спрашиваю "шо делать?". Так клоун с линии попросил меня подождать и через пять минут какофонии выдал - с пачпортом и кодом явиться в отделение и заранее сделать заявку ФИЗИЧЕСКИ. Я даже смеяться не смог, но запись разговора сохранил.
Думаю куда заехать - в ближайшее отделение или в головняк на Подоле.
Кто обналичивал баксы? Поделитесь опытом.
Спасибо!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:37
katyamoya66 domar901
что-то в этой ветке ботоферма активизировалась
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 10 гру, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:40
Adast написав: domar901 написав:
Нет, зачем? Это моя безопасность, будут приходить СМС уведомления, если будет попытка взлома. Это не много, если не ошибаюсь, 15грн стоимость. Можно потерять все деньги из-за скупости. Знакомые рассказывали случаи, о попытках взлома в других странах. Полезная функция. ИМХО
А если смска не придёт и они взломают счёт, то банк вернёт 15 гривен?
а если смс придет после того как взломали?))
У Бени если ломают, то три попытки снятия происходят быстрее, чем успеваешь телефон достать
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:42
У православных устаревшая СММ-метода
Небойсь дето руны откопали
... делайте хоть что-нибудь!
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