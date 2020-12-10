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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:00

  clientage написав:
  domar901 написав:Добрый вечер.
В банке, приблизительно, месяцев 6.
Все чисто, обслуживание хорошее, самые выгодные кешбеки, переводы на другие карты без оплаты. Не знаю, читают ли комментарии, но я советую данный банк!

От СМС-инфо отказались?


Нет, зачем? Это моя безопасность, будут приходить СМС уведомления, если будет попытка взлома. Это не много, если не ошибаюсь, 15грн стоимость. Можно потерять все деньги из-за скупости. Знакомые рассказывали случаи, о попытках взлома в других странах. Полезная функция. ИМХО
domar901
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:05

  ukrprom2014 написав:
  domar901 написав:Все чисто,

Спасибо уборщице, тете Оле.

Главное чтобы было чисто, а смс по 15 грн и все остальное - пох :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:52

  ukrprom2014 написав:
  domar901 написав:Все чисто,

Спасибо уборщице, тете Оле.


Именно
domar901
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:31

  domar901 написав:
  clientage написав:
  domar901 написав:Добрый вечер.
В банке, приблизительно, месяцев 6.
Все чисто, обслуживание хорошее, самые выгодные кешбеки, переводы на другие карты без оплаты. Не знаю, читают ли комментарии, но я советую данный банк!

От СМС-инфо отказались?


Нет, зачем? Это моя безопасность, будут приходить СМС уведомления, если будет попытка взлома. Это не много, если не ошибаюсь, 15грн стоимость. Можно потерять все деньги из-за скупости. Знакомые рассказывали случаи, о попытках взлома в других странах. Полезная функция. ИМХО

Да нее, 15грн -- эт развод, 0..5грн еще куда ни шло 8)
А я чот всегда думал, шо безопасность средств клиента эт одна из основных обязанностей банки, и клиент часто именно из-за этого размещает свои средства в банке, давая возможность банке пользоваться чужими деньгами. А еще за это и доплачивать -- как-то некомильфо. Мои любимые банки денег за СМСки/пуши не берут, и КБ без всяких вытребеняк типа "от 50грн" выплачивают :wink:
А карту можно загнать и в Г-Пэй, как дополнительная безопасность и удобство.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:53

  domar901 написав:Нет, зачем? Это моя безопасность, будут приходить СМС уведомления, если будет попытка взлома. Это не много, если не ошибаюсь, 15грн стоимость. Можно потерять все деньги из-за скупости. Знакомые рассказывали случаи, о попытках взлома в других странах. Полезная функция. ИМХО

А если смска не придёт и они взломают счёт, то банк вернёт 15 гривен? :lol:
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:27

Сегодня хотел обналичить купленные в приложении кровные баксюки... Позвонил в отделение и сказал, шоб встречали. Получил отлуп - снова не прилетел самолёт с зеленью. Чем-то весну напомнило...
Звоню на тормозную линию и спрашиваю "шо делать?". Так клоун с линии попросил меня подождать и через пять минут какофонии выдал - с пачпортом и кодом явиться в отделение и заранее сделать заявку ФИЗИЧЕСКИ. Я даже смеяться не смог, но запись разговора сохранил.
Думаю куда заехать - в ближайшее отделение или в головняк на Подоле.
Кто обналичивал баксы? Поделитесь опытом.
Спасибо!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:37

katyamoya66 domar901 что-то в этой ветке ботоферма активизировалась :mrgreen:
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 10 гру, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:40

  Adast написав:
  domar901 написав:Нет, зачем? Это моя безопасность, будут приходить СМС уведомления, если будет попытка взлома. Это не много, если не ошибаюсь, 15грн стоимость. Можно потерять все деньги из-за скупости. Знакомые рассказывали случаи, о попытках взлома в других странах. Полезная функция. ИМХО

А если смска не придёт и они взломают счёт, то банк вернёт 15 гривен? :lol:

а если смс придет после того как взломали?))
У Бени если ломают, то три попытки снятия происходят быстрее, чем успеваешь телефон достать :wink:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:42

У православных устаревшая СММ-метода
Небойсь дето руны откопали :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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