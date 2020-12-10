Додано: Чет 10 гру, 2020 21:27

Сегодня хотел обналичить купленные в приложении кровные баксюки... Позвонил в отделение и сказал, шоб встречали. Получил отлуп - снова не прилетел самолёт с зеленью. Чем-то весну напомнило...

Звоню на тормозную линию и спрашиваю "шо делать?". Так клоун с линии попросил меня подождать и через пять минут какофонии выдал - с пачпортом и кодом явиться в отделение и заранее сделать заявку ФИЗИЧЕСКИ. Я даже смеяться не смог, но запись разговора сохранил.

Думаю куда заехать - в ближайшее отделение или в головняк на Подоле.

Кто обналичивал баксы? Поделитесь опытом.

Спасибо!

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.