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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:49

Re: Юнекс Банк

Несколько месяцев назад я стал клиентом Юнекс банка. В поисках наличных денег, просматривал различные варианты и остановился на этом банке, так как понравились условия предоставления кредита. С оформлением заявки на кредит на 20 тысяч гривен проблем не возникло, на сайте банка быстро заполнил заявку и отправил на одобрение. В скором времени мне перезвонил менеджер и уточнил некоторые вопросы, затем сообщил о положительном решении. Понравилось, что для оформления договора не потребовался поручитель и доказательство моей платежеспособности, даже не обратили внимание, что у меня есть не погашенные кредиты. С меня требовался паспорт. Кредит мне дали на 12 месяцев, четко расписали график погашения с основной суммай кредита и процентами. Для погашения кредита не нужно посещать офис, а можно погашать переводом. Также предусмотрено досрочное погашение кредита, без применения штрафных санкций, думаю через пару месяцев смогу воспользоваться этой возможностью. Пока я доволен работай банка, платежи по кредиту делаю своевременно.
volukovila
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:02

Re: Юнекс Банк

  volukovila написав:даже не обратили внимание, что у меня есть не погашенные кредиты. С меня требовался паспорт.

А если бы еще потребовали ИНН, вот тогда бы не погашенные кредиты всплыли :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:47

Никто не подскажет даёт ли Юнекс бонус за позитивный комментарий в этой ветке? Я бы и карточку завёл по такому поводу! :)
Adast
 
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