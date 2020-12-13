Додано: Нед 13 гру, 2020 12:49

Несколько месяцев назад я стал клиентом Юнекс банка. В поисках наличных денег, просматривал различные варианты и остановился на этом банке, так как понравились условия предоставления кредита. С оформлением заявки на кредит на 20 тысяч гривен проблем не возникло, на сайте банка быстро заполнил заявку и отправил на одобрение. В скором времени мне перезвонил менеджер и уточнил некоторые вопросы, затем сообщил о положительном решении. Понравилось, что для оформления договора не потребовался поручитель и доказательство моей платежеспособности, даже не обратили внимание, что у меня есть не погашенные кредиты. С меня требовался паспорт. Кредит мне дали на 12 месяцев, четко расписали график погашения с основной суммай кредита и процентами. Для погашения кредита не нужно посещать офис, а можно погашать переводом. Также предусмотрено досрочное погашение кредита, без применения штрафных санкций, думаю через пару месяцев смогу воспользоваться этой возможностью. Пока я доволен работай банка, платежи по кредиту делаю своевременно.