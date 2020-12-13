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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 16
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
8
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:47

Коммуналка

А кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?
Сейчас там бред какой-то, не соответствующий кабине ЦКС (Киев)
Стрёмно платить даже за 5% кешбека :mrgreen:
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:48

Re: Юнекс Банк

  konokrad написав:кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?

Я в прошлом месяце платил, но не в Киеве. До получателя деньги дошли.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:57

  ingtrans написав:
  konokrad написав:кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?

Я в прошлом месяце платил, но не в Киеве. До получателя деньги дошли.

У меня некоторые поставщики задвоенные и с разными суммами.
Соответственно общая сумма больше.
Теоретически можно попробовать повыбирать "правильных" поставщиков, но....
Почему в других банках всё чётко сходится с ЦКС, а здесь....
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:58

  ingtrans написав:
  konokrad написав:кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?

Я в прошлом месяце платил, но не в Киеве. До получателя деньги дошли.

Я платил - тоже не Киев. Правда из местных поставщиков тут присутвует только облгаз и облгазсбыт, но все прошло четко - через день все в кабинете отразилась. Ну и Киев город большой и сложный...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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