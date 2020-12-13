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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:47
А кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?
Сейчас там бред какой-то, не соответствующий кабине ЦКС (Киев)
Стрёмно платить даже за 5% кешбека
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konokrad
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:48
konokrad написав:
кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?
Я в прошлом месяце платил, но не в Киеве. До получателя деньги дошли.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:57
ingtrans написав: konokrad написав:
кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?
Я в прошлом месяце платил, но не в Киеве. До получателя деньги дошли.
У меня некоторые поставщики задвоенные и с разными суммами.
Соответственно общая сумма больше.
Теоретически можно попробовать повыбирать "правильных" поставщиков, но....
Почему в других банках всё чётко сходится с ЦКС, а здесь....
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konokrad
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:58
ingtrans написав: konokrad написав:
кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?
Я в прошлом месяце платил, но не в Киеве. До получателя деньги дошли.
Я платил - тоже не Киев. Правда из местных поставщиков тут присутвует только облгаз и облгазсбыт, но все прошло четко - через день все в кабинете отразилась. Ну и Киев город большой и сложный...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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