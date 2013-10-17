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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:47
А кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?
Сейчас там бред какой-то, не соответствующий кабине ЦКС (Киев)
Стрёмно платить даже за 5% кешбека
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konokrad
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:48
konokrad написав:
кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?
Я в прошлом месяце платил, но не в Киеве. До получателя деньги дошли.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:57
ingtrans написав: konokrad написав:
кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?
Я в прошлом месяце платил, но не в Киеве. До получателя деньги дошли.
У меня некоторые поставщики задвоенные и с разными суммами.
Соответственно общая сумма больше.
Теоретически можно попробовать повыбирать "правильных" поставщиков, но....
Почему в других банках всё чётко сходится с ЦКС, а здесь....
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konokrad
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:58
ingtrans написав: konokrad написав:
кто-то платил коммуналку через вэб интернет-банкинг или приложение?
Я в прошлом месяце платил, но не в Киеве. До получателя деньги дошли.
Я платил - тоже не Киев. Правда из местных поставщиков тут присутвует только облгаз и облгазсбыт, но все прошло четко - через день все в кабинете отразилась. Ну и Киев город большой и сложный...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:37
прошу прощения, а что, какие то проблемы с коммуналкой?
и - коммуналь, в Ноябре кто получал - идет отдельно от основного кешбека?
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cohan
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:54
cohan написав:
и - коммуналь, в Ноябре кто получал - идет отдельно от основного кешбека?
Да, отдельно.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 15 гру, 2020 19:43
В ПУМБЕ акция по кешбеку за коммунальные 10% чистыми до апреля включительно, 300 грн лимит в месяц )
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Spring
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Додано: Вів 15 гру, 2020 20:17
Spring написав:
В ПУМБЕ акция по кешбеку за коммунальные 10% чистыми до апреля включительно, 300 грн лимит в месяц )
пользуем, но у меня за осбб больше 2к, если добавить туда электро и воду...
а если еще замахнуться на охрану, которая по Портмону кажется тоже 4900...
в общем, Юнекс лишним не будет
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cohan
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:05
Spring написав:
В ПУМБЕ акция по кешбеку за коммунальные 10% чистыми до апреля включительно, 300 грн лимит в месяц )
это для всех или только по индивидуальным приглашениям от банка ?
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J
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:18
J написав: Spring написав:
В ПУМБЕ акция по кешбеку за коммунальные 10% чистыми до апреля включительно, 300 грн лимит в месяц )
это для всех или только по индивидуальным приглашениям от банка ?
Для всех,кто оформит Всеможу от Ясно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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