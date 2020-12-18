Юнекс Банк
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:13
Украли деньги с кредитки Юнекс банка через какой-то Moneytou.
Украденная сумма превышает Денне обмеження на розрахунки карткою в торгових точках которое было установлено на карте. Гарячка сказала писать заявления.
J
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:17
J написав:
сумма превышает Денне обмеження на розрахунки карткою в торгових точках
должно быть через интернет
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:19
J написав:
Украли деньги с кредитки Юнекс банка через какой-то Moneytou.
Карта добавлена в Masterpass?
Вообще интересен сам механизм воровства. Как украли?
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ingtrans
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:21
wtf написав: J написав:
сумма превышает Денне обмеження на розрахунки карткою в торгових точках
должно быть через интернет
Так это может и не как оплата идет, а как денежный перевод.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2038
З нами з: 31.07.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 253 раз.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:27
J написав:
Украли деньги с кредитки Юнекс банка через какой-то Moneytou.
Украденная сумма превышает Денне обмеження на розрахунки карткою в торгових точках
которое было установлено на карте.
Гарячка сказала писать заявления.
каменный век.
Попадала в подобную ситуацию в Моно-надо отдать должное поддержке-все четко и без закидонов-писали что будут предпринимать и сроки-заменили карту деньги вернули в течении 2 недель(за счет конвертации сумма немного уменьшилась)
удачи
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хуторянка
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:30
J написав:
через какой-то Moneytou
Это приблуда от Мастера через Вайбер
https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/n ... /moneytou/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1
Фінансовий гуру Finance.ua
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