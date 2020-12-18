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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:51

Re: Юнекс Банк

  J написав:это для всех или только по индивидуальным приглашениям от банка ?

Для Вас :)
https://www.pumb.ua/yasno
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:13

Украли деньги с кредитки Юнекс банка через какой-то Moneytou.
Украденная сумма превышает Денне обмеження на розрахунки карткою в торгових точках
которое было установлено на карте.
Гарячка сказала писать заявления.
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:17

Re: Юнекс Банк

  J написав:сумма превышает Денне обмеження на розрахунки карткою в торгових точках

должно быть через интернет
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:19

Re: Юнекс Банк

  J написав:Украли деньги с кредитки Юнекс банка через какой-то Moneytou.

Карта добавлена в Masterpass?
Вообще интересен сам механизм воровства. Как украли?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:21

  wtf написав:
  J написав:сумма превышает Денне обмеження на розрахунки карткою в торгових точках

должно быть через интернет

Так это может и не как оплата идет, а как денежный перевод.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:27

  J написав:Украли деньги с кредитки Юнекс банка через какой-то Moneytou.
Украденная сумма превышает Денне обмеження на розрахунки карткою в торгових точках
которое было установлено на карте.
Гарячка сказала писать заявления.

каменный век.
Попадала в подобную ситуацию в Моно-надо отдать должное поддержке-все четко и без закидонов-писали что будут предпринимать и сроки-заменили карту деньги вернули в течении 2 недель(за счет конвертации сумма немного уменьшилась)
удачи
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:30

Маніту

  J написав:через какой-то Moneytou

Это приблуда от Мастера через Вайбер
https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/n ... /moneytou/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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