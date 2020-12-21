|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:13
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 693
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2263
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91765
|10906781
|
|
|18250
|2556829
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18953
|2675271
|
|