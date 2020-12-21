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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:13

Re: Юнекс Банк

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... novinskogo
бульбик
 
Повідомлень: 693
З нами з: 21.05.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:50

бульбик
Со вчерашнего дня ни вебка, ни апликуха не работают :(
Зображення
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2271
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:57

  ukrprom2014 написав:бульбик
Со вчерашнего дня ни вебка, ни апликуха не работают :(
Зображення

наверно "протекали"
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:01

а в "Суkи православної", наче, нема більше банків, був БМ, наразі ще є Юнекс, чи ще є шось? Смарт-Холдинг потрібно ж десь обслуговувати.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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Повідомлень: 2222
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:36

  Solar_simfi написав:а в "Суkи православної", наче, нема більше банків, був БМ, наразі ще є Юнекс, чи ще є шось? Смарт-Холдинг потрібно ж десь обслуговувати.

Официально - нету https://www.smart-holding.com/ru/our-in ... s/finance/
Видимо Вадик холдинг решил монетизировать и съехать в Монако.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2271
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:50

  Solar_simfi написав:а в "Суkи православної", наче, нема більше банків, був БМ, наразі ще є Юнекс, чи ще є шось? Смарт-Холдинг потрібно ж десь обслуговувати.

Є ще банки близькі до Ахметбая...там обслужать.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35611
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:38

Квесторе_поверніться
Банка на грани: норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; должно быть не более 25%) - у Юнекса тут 29,21%
Вот бородатый и торопится слиться в кеш, пока все не отобрали.
Выводы очевидны.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:45

Re: Юнекс Банк

  ukrprom2014 написав:Банка на грани

Так би не говорив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35611
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
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