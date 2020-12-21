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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:13
Re: Юнекс Банк
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:50
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:57
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:01
а в "Суkи православної", наче, нема більше банків, був БМ, наразі ще є Юнекс, чи ще є шось? Смарт-Холдинг потрібно ж десь обслуговувати.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:36
Официально - нету
Видимо Вадик холдинг решил монетизировать и съехать в Монако.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:50
Є ще банки близькі до Ахметбая...там обслужать.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:38
Квесторе_поверніться
Банка на грани: норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; должно быть не более 25%) - у Юнекса тут 29,21%
Вот бородатый и торопится слиться в кеш, пока все не отобрали.
Выводы очевидны.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:45
Re: Юнекс Банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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