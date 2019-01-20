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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:23
аплікуха працює
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:40
Ромасик написав:
аплікуха працює
работает, но проплата коммунальных облом (
может, потому что балансы полные, но Портмоне дает проплатить то же Киевэнерго
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cohan
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