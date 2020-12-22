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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:23

аплікуха працює
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:40

  Ромасик написав:аплікуха працює


работает, но проплата коммунальных облом (

может, потому что балансы полные, но Портмоне дает проплатить то же Киевэнерго
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:16

  cohan написав:
  Ромасик написав:аплікуха працює


работает, но проплата коммунальных облом (

может, потому что балансы полные, но Портмоне дает проплатить то же Киевэнерго

банк обмежив інтернет оплату, треба дзвонити на гл
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:39

  tarasum написав:
  cohan написав:
  Ромасик написав:аплікуха працює


работает, но проплата коммунальных облом (

может, потому что балансы полные, но Портмоне дает проплатить то же Киевэнерго

банк обмежив інтернет оплату, треба дзвонити на гл
По одному акаунту тупо видає помилкуЗображення

Таки треба дзвонити на гарячку :evil:
extreme_lviv_ua
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