Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:23
аплікуха працює
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:40
Ромасик написав:
аплікуха працює
работает, но проплата коммунальных облом (
может, потому что балансы полные, но Портмоне дает проплатить то же Киевэнерго
cohan
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Додано: Сер 23 гру, 2020 00:16
cohan написав: Ромасик написав:
аплікуха працює
работает, но проплата коммунальных облом (
может, потому что балансы полные, но Портмоне дает проплатить то же Киевэнерго
банк обмежив інтернет оплату, треба дзвонити на гл
tarasum
Повідомлень: 580
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:39
tarasum написав: cohan написав: Ромасик написав:
аплікуха працює
работает, но проплата коммунальных облом (
может, потому что балансы полные, но Портмоне дает проплатить то же Киевэнерго
банк обмежив інтернет оплату, треба дзвонити на гл
По одному акаунту тупо видає помилку
Таки треба дзвонити на гарячку
extreme_lviv_ua
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:05
звонил, сказали через 5 минут включат, но что-то глухо, впечатление, что что-то серьезно сломано (
cohan
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:25
cohan написав:
звонил, сказали через 5 минут включат, но что-то глухо, впечатление, что что-то серьезно сломано (
Аналогічно.
Хтось другий раз дзвонив? Що кажуть?
extreme_lviv_ua
Повідомлень: 179
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:13
extreme_lviv_ua написав: cohan написав:
звонил, сказали через 5 минут включат, но что-то глухо, впечатление, что что-то серьезно сломано (
Аналогічно.
Хтось другий раз дзвонив? Що кажуть?
буду ждать
я сегодня, глядя на ралли, размечтался валюту на счет положить и как-то онлайн обменять: оказалось, 1% - спасибо, все корректно разъяснили,
кто тут валютообменом пользуется - какая схема, может, подскажете?
cohan
Повідомлень: 587
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:11
Відкрив кредитку і дебетку. Не найкращі перші враження від банку. Видавали картки майже 2 години. Працівниця банку говорить, що за некористування дебеткою кожного місяця потрібно платити 50 грн. Це ж тільки актуально якщо 6 місяців нею не користуватися? Максимальний місячний кешбек 500 чи 500+500? Відмовитися від СМС-сповіщення у відділені не вийшло. Кредитні кошти стали доступні аж на 5 день (ФОП), хоча на гарячці і в банку казали що будуть на наступний день.
Який найпростіший спосіб замінити Пін-код ка картках?
Пансер
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:45
Пансер написав:
Видавали картки майже 2 години
+– у всіх так
Пансер написав:
Це ж тільки актуально якщо 6 місяців нею не користуватися?
так
Пансер написав:
Максимальний місячний кешбек 500 чи 500+500?
500+500 тільки категорія спільна, можна було при оформленні на дебетку дати другий номер телефону
Пансер написав:
Який найпростіший спосіб замінити Пін-код ка картках?
Як на мене то банкомати Пумба (раніше зміна була платна, зараз здається безкоштовно)
extreme_lviv_ua
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