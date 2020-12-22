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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:23

аплікуха працює
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:40

  Ромасик написав:аплікуха працює


работает, но проплата коммунальных облом (

может, потому что балансы полные, но Портмоне дает проплатить то же Киевэнерго
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:16

  cohan написав:
  Ромасик написав:аплікуха працює


работает, но проплата коммунальных облом (

может, потому что балансы полные, но Портмоне дает проплатить то же Киевэнерго

банк обмежив інтернет оплату, треба дзвонити на гл
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:39

  tarasum написав:
  cohan написав:
  Ромасик написав:аплікуха працює


работает, но проплата коммунальных облом (

может, потому что балансы полные, но Портмоне дает проплатить то же Киевэнерго

банк обмежив інтернет оплату, треба дзвонити на гл
По одному акаунту тупо видає помилкуЗображення

Таки треба дзвонити на гарячку :evil:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:05

Re: Юнекс Банк

звонил, сказали через 5 минут включат, но что-то глухо, впечатление, что что-то серьезно сломано (
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:25

  cohan написав:звонил, сказали через 5 минут включат, но что-то глухо, впечатление, что что-то серьезно сломано (
Аналогічно.
Хтось другий раз дзвонив? Що кажуть? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:13

  extreme_lviv_ua написав:
  cohan написав:звонил, сказали через 5 минут включат, но что-то глухо, впечатление, что что-то серьезно сломано (
Аналогічно.
Хтось другий раз дзвонив? Що кажуть? :roll:


буду ждать

я сегодня, глядя на ралли, размечтался валюту на счет положить и как-то онлайн обменять: оказалось, 1% - спасибо, все корректно разъяснили,

кто тут валютообменом пользуется - какая схема, может, подскажете?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:11

Re: Юнекс Банк

Відкрив кредитку і дебетку. Не найкращі перші враження від банку. Видавали картки майже 2 години. Працівниця банку говорить, що за некористування дебеткою кожного місяця потрібно платити 50 грн. Це ж тільки актуально якщо 6 місяців нею не користуватися? Максимальний місячний кешбек 500 чи 500+500? Відмовитися від СМС-сповіщення у відділені не вийшло. Кредитні кошти стали доступні аж на 5 день (ФОП), хоча на гарячці і в банку казали що будуть на наступний день.
Який найпростіший спосіб замінити Пін-код ка картках?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:45

Re: Юнекс Банк

  Пансер написав:Видавали картки майже 2 години
+– у всіх так
  Пансер написав:Це ж тільки актуально якщо 6 місяців нею не користуватися?
так
  Пансер написав:Максимальний місячний кешбек 500 чи 500+500?
500+500 тільки категорія спільна, можна було при оформленні на дебетку дати другий номер телефону
  Пансер написав:Який найпростіший спосіб замінити Пін-код ка картках?
Як на мене то банкомати Пумба (раніше зміна була платна, зараз здається безкоштовно)
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:07

  cohan написав:кто тут валютообменом пользуется - какая схема, может, подскажете?


Для обмена откройте дебетную карту Unex Smart. К карте открывается 3 счета - в UAH, USD и EUR. Пополняется счет наличными через кассу, СЭПом и по р2р (все бесплатно), но в последнем случае возможность купить валюту появится только после того, как операция пополнения проведется по счету.
Курс еще месяца полтора назад был одним из лучших, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Где-то с 16.30 до 9.00 и на выходные резко снижают курс приема и увеличивают курс продажи валюты - становится совсем не интересно. Никаких комиссий при обмене банк не взимает.
Снятие наличной валюты в кассе бесплатное, при этом снимать можно сразу же после совершения операции покупки в приложении. Суммы до 3 тыс. долларов можно снимать без предзаказа (лучше в главном офисе на ул. Почайнинской). Если в другом отделении - лучше заказывать, т. к. в кассе может не оказаться нужной суммы.
Anadonta
 
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