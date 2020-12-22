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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:23
аплікуха працює
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Вів 22 гру, 2020 22:40
Додано: Сер 23 гру, 2020 00:16
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:39
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:05
Re: Юнекс Банк
звонил, сказали через 5 минут включат, но что-то глухо, впечатление, что что-то серьезно сломано (
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:25
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:13
буду ждать
я сегодня, глядя на ралли, размечтался валюту на счет положить и как-то онлайн обменять: оказалось, 1% - спасибо, все корректно разъяснили,
кто тут валютообменом пользуется - какая схема, может, подскажете?
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:11
Re: Юнекс Банк
Відкрив кредитку і дебетку. Не найкращі перші враження від банку. Видавали картки майже 2 години. Працівниця банку говорить, що за некористування дебеткою кожного місяця потрібно платити 50 грн. Це ж тільки актуально якщо 6 місяців нею не користуватися? Максимальний місячний кешбек 500 чи 500+500? Відмовитися від СМС-сповіщення у відділені не вийшло. Кредитні кошти стали доступні аж на 5 день (ФОП), хоча на гарячці і в банку казали що будуть на наступний день.
Який найпростіший спосіб замінити Пін-код ка картках?
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:45
Re: Юнекс Банк
+– у всіх так
так
500+500 тільки категорія спільна, можна було при оформленні на дебетку дати другий номер телефону
Як на мене то банкомати Пумба (раніше зміна була платна, зараз здається безкоштовно)
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:07
Для обмена откройте дебетную карту Unex Smart. К карте открывается 3 счета - в UAH, USD и EUR. Пополняется счет наличными через кассу, СЭПом и по р2р (все бесплатно), но в последнем случае возможность купить валюту появится только после того, как операция пополнения проведется по счету.
Курс еще месяца полтора назад был одним из лучших, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Где-то с 16.30 до 9.00 и на выходные резко снижают курс приема и увеличивают курс продажи валюты - становится совсем не интересно. Никаких комиссий при обмене банк не взимает.
Снятие наличной валюты в кассе бесплатное, при этом снимать можно сразу же после совершения операции покупки в приложении. Суммы до 3 тыс. долларов можно снимать без предзаказа (лучше в главном офисе на ул. Почайнинской). Если в другом отделении - лучше заказывать, т. к. в кассе может не оказаться нужной суммы.
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