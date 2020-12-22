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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:10

  Anadonta написав:
  cohan написав:кто тут валютообменом пользуется - какая схема, может, подскажете?


Для обмена откройте дебетную карту Unex Smart. К карте открывается 3 счета - в UAH, USD и EUR. Пополняется счет наличными через кассу, СЭПом и по р2р (все бесплатно), но в последнем случае возможность купить валюту появится только после того, как операция пополнения проведется по счету.
Курс еще месяца полтора назад был одним из лучших, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Где-то с 16.30 до 9.00 и на выходные резко снижают курс приема и увеличивают курс продажи валюты - становится совсем не интересно. Никаких комиссий при обмене банк не взимает.
Снятие наличной валюты в кассе бесплатное, при этом снимать можно сразу же после совершения операции покупки в приложении. Суммы до 3 тыс. долларов можно снимать без предзаказа (лучше в главном офисе на ул. Почайнинской). Если в другом отделении - лучше заказывать, т. к. в кассе может не оказаться нужной суммы.


спасибо, плюсанул!
но это и пи открытии счета объяснила девочка, а вот как завести доллар чтобы его продать - такой карты не вижу, наверно, она в дебрях где-то из старых, если вообще есть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:13

  cohan написав:
  Anadonta написав:
  cohan написав:кто тут валютообменом пользуется - какая схема, может, подскажете?

Для обмена откройте дебетную карту Unex Smart. К карте открывается 3 счета - в UAH, USD и EUR. Пополняется счет наличными через кассу....
спасибо, плюсанул!
но это и пи открытии счета объяснила девочка, а вот как завести доллар чтобы его продать - такой карты не вижу, наверно, она в дебрях где-то из старых, если вообще есть

навел резкость :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:23

  clientage написав:навел резкость :lol:


Пополняется счет наличными через кассу за 1%

так точнее ;)
cohan
 
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