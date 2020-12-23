Anadonta написав:

cohan написав: кто тут валютообменом пользуется - какая схема, может, подскажете? кто тут валютообменом пользуется - какая схема, может, подскажете?

Для обмена откройте дебетную карту Unex Smart. К карте открывается 3 счета - в UAH, USD и EUR. Пополняется счет наличными через кассу, СЭПом и по р2р (все бесплатно), но в последнем случае возможность купить валюту появится только после того, как операция пополнения проведется по счету.Курс еще месяца полтора назад был одним из лучших, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Где-то с 16.30 до 9.00 и на выходные резко снижают курс приема и увеличивают курс продажи валюты - становится совсем не интересно. Никаких комиссий при обмене банк не взимает.Снятие наличной валюты в кассе бесплатное, при этом снимать можно сразу же после совершения операции покупки в приложении. Суммы до 3 тыс. долларов можно снимать без предзаказа (лучше в главном офисе на ул. Почайнинской). Если в другом отделении - лучше заказывать, т. к. в кассе может не оказаться нужной суммы.