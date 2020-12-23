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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:13

  cohan написав:
  Anadonta написав:
  cohan написав:кто тут валютообменом пользуется - какая схема, может, подскажете?

Для обмена откройте дебетную карту Unex Smart. К карте открывается 3 счета - в UAH, USD и EUR. Пополняется счет наличными через кассу....
спасибо, плюсанул!
но это и пи открытии счета объяснила девочка, а вот как завести доллар чтобы его продать - такой карты не вижу, наверно, она в дебрях где-то из старых, если вообще есть

навел резкость :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:23

  clientage написав:навел резкость :lol:


Пополняется счет наличными через кассу за 1%

так точнее ;)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:43

Re: Юнекс Банк

вроде нашел решение

а снять, по идее, смогу с этого расхваленного счета )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:47

Кешбек

Подскажите, кешбек в этом банке выбирают раз в месяц или раз в 3 месяца? Предложение по кешбеку на сайте банка сделано до конца февраля 2021..
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500

И еще - сколько времени в среднем проходит между оформлением заявки на кредитку на сайте и выдачей кредитки?
Alex9
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:53

Re: Юнекс Банк

Комуналь оплатить вчера так и не удалось, даже на 100 гривень, хоть у кого-то работает?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:10

Re: Юнекс Банк

  Alex9 написав:кешбек в этом банке выбирают раз в месяц или раз в 3 месяца?

Каждый месяц в первых числах.
Т.е. можно сменить ежемесячно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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