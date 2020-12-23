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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:13
cohan написав: Anadonta написав: cohan написав:
кто тут валютообменом пользуется - какая схема, может, подскажете?
Для обмена откройте дебетную карту Unex Smart. К карте открывается 3 счета - в UAH, USD
и EUR. Пополняется счет наличными через кассу
....
спасибо, плюсанул!
но это и пи открытии счета объяснила девочка, а вот как завести доллар
чтобы его продать - такой карты не вижу, наверно, она в дебрях где-то из старых, если вообще есть
навел резкость
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:23
clientage написав:
навел резкость
Пополняется счет наличными через кассу за 1%
так точнее
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cohan
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:43
вроде нашел решение
а снять, по идее, смогу с этого расхваленного счета )
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cohan
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:47
Подскажите, кешбек в этом банке выбирают раз в месяц или раз в 3 месяца? Предложение по кешбеку на сайте банка сделано до конца февраля 2021..https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
И еще - сколько времени в среднем проходит между оформлением заявки на кредитку на сайте и выдачей кредитки?
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Alex9
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:53
Комуналь оплатить вчера так и не удалось, даже на 100 гривень, хоть у кого-то работает?
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cohan
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Додано: Чет 24 гру, 2020 16:10
Alex9 написав:
кешбек в этом банке выбирают раз в месяц или раз в 3 месяца?
Каждый месяц в первых числах.
Т.е. можно сменить ежемесячно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:06
Alex9 написав:
Подскажите, кешбек в этом банке выбирают раз в месяц или раз в 3 месяца? Предложение по кешбеку на сайте банка сделано до конца февраля 2021..https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
И еще - сколько времени в среднем проходит между оформлением заявки на кредитку на сайте и выдачей кредитки?
между оформлением и невыдачей - не больше часа ))
а так попробуйте, но вроде опять не дают изза карантина
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cohan
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:08
Alex9 написав:
сколько времени в среднем проходит между оформлением заявки на кредитку на сайте и выдачей кредитки
У каждого по разному.
Перезванивают обычно на следующий день, если утвердят лимит - можно сразу идти в отделение.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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