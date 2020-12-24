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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:37

Re: Юнекс Банк

  extreme_lviv_ua написав:Як мені повідомила кура. Гроші які я закинув на рахунок чи погасив кредит мають відлежатисьт 1-3 дні тоді можна буде проплачувати комуналь.

Если прошла проводка, то зачем им еще лежать?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:39

  ingtrans написав:
  extreme_lviv_ua написав:Як мені повідомила кура. Гроші які я закинув на рахунок чи погасив кредит мають відлежатисьт 1-3 дні тоді можна буде проплачувати комуналь.

Если прошла проводка, то зачем им еще лежать?
Фіг їх там знає, кажу, що мені сказали, почекаю деньок-другий і буду тестувати :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:40

  extreme_lviv_ua написав:
  ingtrans написав:
  extreme_lviv_ua написав:Як мені повідомила кура. Гроші які я закинув на рахунок чи погасив кредит мають відлежатисьт 1-3 дні тоді можна буде проплачувати комуналь.

Если прошла проводка, то зачем им еще лежать?
Фіг їх там знає, кажу, що мені сказали, почекаю деньок-другий і буду тестувати :roll:

ИМХО, бессмысленно. Скорее всего, сказали, чтобы Вас отвлечь на какое-то время :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 2089
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Подякував: 56 раз.
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