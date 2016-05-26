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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:37
extreme_lviv_ua написав:
Як мені повідомила кура. Гроші які я закинув на рахунок чи погасив кредит мають відлежатисьт 1-3 дні тоді можна буде проплачувати комуналь.
Если прошла проводка, то зачем им еще лежать?
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:40
extreme_lviv_ua написав: ingtrans написав: extreme_lviv_ua написав:
Як мені повідомила кура. Гроші які я закинув на рахунок чи погасив кредит мають відлежатисьт 1-3 дні тоді можна буде проплачувати комуналь.
Если прошла проводка, то зачем им еще лежать?
Фіг їх там знає, кажу, що мені сказали, почекаю деньок-другий і буду тестувати
ИМХО, бессмысленно. Скорее всего, сказали, чтобы Вас отвлечь на какое-то время
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:10
Успешно вернули 15 грн., вероломно отжатые за несанкционированно включенную в ноябре СМС "услугу".
Звонил на ГЛ, напоминал раза 3.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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