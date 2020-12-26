Юнекс Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:37
extreme_lviv_ua написав:
Як мені повідомила кура. Гроші які я закинув на рахунок чи погасив кредит мають відлежатисьт 1-3 дні тоді можна буде проплачувати комуналь.
Если прошла проводка, то зачем им еще лежать?
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2095
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 269 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:40
extreme_lviv_ua написав: ingtrans написав: extreme_lviv_ua написав:
Як мені повідомила кура. Гроші які я закинув на рахунок чи погасив кредит мають відлежатисьт 1-3 дні тоді можна буде проплачувати комуналь.
Если прошла проводка, то зачем им еще лежать?
Фіг їх там знає, кажу, що мені сказали, почекаю деньок-другий і буду тестувати
ИМХО, бессмысленно. Скорее всего, сказали, чтобы Вас отвлечь на какое-то время
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2095
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 269 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:10
Успешно вернули 15 грн., вероломно отжатые за несанкционированно включенную в ноябре СМС "услугу".
Звонил на ГЛ, напоминал раза 3.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2335
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 169 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:36
Очередной ахтунг. Православные совсем сдурели.
По случаю нового года - залочили всем клиентам интернет-оплаты. Потому и не проходит коммуналь. Вопрос решается звонком на горячку и подтверждением того, что осознаёшь риски и берёшь их на себя. Ни дня без квеста )
mustbe
Повідомлень: 5036
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 485 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
J
,
kreuz
,
la9
,
Вкладчик1234
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
45019
5517525
18338
2569390
Нед 27 гру, 2020 11:11 omb
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18973
2678451
Нед 27 гру, 2020 00:42 klug