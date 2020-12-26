Очередной ахтунг. Православные совсем сдурели. По случаю нового года - залочили всем клиентам интернет-оплаты. Потому и не проходит коммуналь. Вопрос решается звонком на горячку и подтверждением того, что осознаёшь риски и берёшь их на себя. Ни дня без квеста )
mustbe написав:Очередной ахтунг. Православные совсем сдурели. По случаю нового года - залочили всем клиентам интернет-оплаты. Потому и не проходит коммуналь. Вопрос решается звонком на горячку и подтверждением того, что осознаёшь риски и берёшь их на себя. Ни дня без квеста )
по новой карте сказали что интернет не залочен пришлось самому просить лочить
mustbe написав:Очередной ахтунг. Православные совсем сдурели. По случаю нового года - залочили всем клиентам интернет-оплаты. Потому и не проходит коммуналь. Вопрос решается звонком на горячку и подтверждением того, что осознаёшь риски и берёшь их на себя. Ни дня без квеста )
мой опыт: в ЧТ ралочил "до конца дня", но комуналь так и не заплатил, еле еле 15 грн пропускал на водоканал, ОСББ ни в какую ПТ - без "разлочивания" оплатил и ОСББ и водоканал, при чем в выписке водоканал уже есть приход от 25.12 же