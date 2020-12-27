Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:37
extreme_lviv_ua написав:
Як мені повідомила кура. Гроші які я закинув на рахунок чи погасив кредит мають відлежатисьт 1-3 дні тоді можна буде проплачувати комуналь.
Если прошла проводка, то зачем им еще лежать?
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ingtrans
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:40
extreme_lviv_ua написав: ingtrans написав: extreme_lviv_ua написав:
Як мені повідомила кура. Гроші які я закинув на рахунок чи погасив кредит мають відлежатисьт 1-3 дні тоді можна буде проплачувати комуналь.
Если прошла проводка, то зачем им еще лежать?
Фіг їх там знає, кажу, що мені сказали, почекаю деньок-другий і буду тестувати
ИМХО, бессмысленно. Скорее всего, сказали, чтобы Вас отвлечь на какое-то время
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2095
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:10
Успешно вернули 15 грн., вероломно отжатые за несанкционированно включенную в ноябре СМС "услугу".
Звонил на ГЛ, напоминал раза 3.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:36
Очередной ахтунг. Православные совсем сдурели.
По случаю нового года - залочили всем клиентам интернет-оплаты. Потому и не проходит коммуналь. Вопрос решается звонком на горячку и подтверждением того, что осознаёшь риски и берёшь их на себя. Ни дня без квеста )
mustbe
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:58
mustbe написав:
Очередной ахтунг. Православные совсем сдурели.
По случаю нового года - залочили всем клиентам интернет-оплаты.
Потому и не проходит коммуналь.
Вопрос решается звонком на горячку и подтверждением того, что осознаёшь риски и берёшь их на себя.
Ни дня без квеста )
по новой карте сказали что интернет не залочен
пришлось самому просить лочить
J
Повідомлень: 5137
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:18
mustbe написав:
Очередной ахтунг. Православные совсем сдурели.
По случаю нового года - залочили всем клиентам интернет-оплаты.
Потому и не проходит коммуналь.
Вопрос решается звонком на горячку и подтверждением того, что осознаёшь риски и берёшь их на себя.
Ни дня без квеста )
мой опыт:
в ЧТ ралочил "до конца дня", но комуналь так и не заплатил, еле еле 15 грн пропускал на водоканал, ОСББ ни в какую
ПТ - без "разлочивания" оплатил и ОСББ и водоканал, при чем в выписке водоканал уже есть приход от 25.12 же
cohan
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Додано: Нед 27 гру, 2020 23:58
mustbe написав:
По случаю нового года - залочили всем клиентам интернет-оплаты.
Связь с Новым Годом, 8м марта и Пасхой это конечно круто!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:10
где-то в приложении можно найти сумму, которую надо погасить в текущем месяце по грейс периоду?
Сам не нашел, горячая линия подсказать где искать не смогла. Они могут сказать, сколько погасить надо всего. Конкретную сумму по грейсу озвучить не смогли 3 оператора
ukrmvs
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:15
ukrmvs
А вы не в курсе сколько потратили?
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.
Vorlon
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Пон 28 гру, 2020 10:03 Ой+