|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:38
Vorlon написав:
,
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.
зачем ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5137
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:41
J
Ибо не начнётся новый льготный период!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9497
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1024 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:41
Vorlon написав:ukrmvs
А вы не в курсе сколько потратили?
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.
Там дійсно раз в два місяці треба під нуль гаситись
J написав: Vorlon написав:
,
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.
зачем ?
Буде комісія
-
extreme_lviv_ua
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45
extreme_lviv_ua написав:
,
J написав: Vorlon написав:
,
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.
зачем ?
Буде комісія
в ИБ в операциях видно эту комисию ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5137
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:46
Vorlon написав:J
Ибо не начнётся новый льготный период!
еще в каких-то банках есть такой прикол ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5137
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18340
|2570583
|
|
|91959
|10931217
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18974
|2678822
|
Пон 28 гру, 2020 10:03
Ой+
|