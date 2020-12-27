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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:38

  Vorlon написав:,
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.

зачем ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:41

J
Ибо не начнётся новый льготный период!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:41

  Vorlon написав:ukrmvs
А вы не в курсе сколько потратили? :shock:
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.

Там дійсно раз в два місяці треба під нуль гаситись :wink:

  J написав:
  Vorlon написав:,
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.

зачем ?
Буде комісія :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45

  extreme_lviv_ua написав:,

  J написав:
  Vorlon написав:,
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.

зачем ?
Буде комісія :roll:

в ИБ в операциях видно эту комисию ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:46

  Vorlon написав:J
Ибо не начнётся новый льготный период!

еще в каких-то банках есть такой прикол ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:27

J
Мне они неизвестны.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:53

Vorlon
а как вы поняли что не начался новый льготный период?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:59

  ukrmvs написав:где-то в приложении можно найти сумму, которую надо погасить в текущем месяце по грейс периоду?

Сам не нашел, горячая линия подсказать где искать не смогла. Они могут сказать, сколько погасить надо всего. Конкретную сумму по грейсу озвучить не смогли 3 оператора

Та там вообще дурдом, а не кал-центр. Без понятия что такое грейс, уже проверено не один год. Так не обучаемые еще!
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:02

J
Чтобы понять что вступил в дерьмо - не обязательно туда становиться :mrgreen: Информация была здесь и в отделении при оформлении карты. Желания проверять на себе не возникло...
Vorlon
 
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