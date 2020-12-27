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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:38
Vorlon написав:
,
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.
зачем ?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:41
J
Ибо не начнётся новый льготный период!
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Vorlon
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:41
Vorlon написав:ukrmvs
А вы не в курсе сколько потратили?
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.
Там дійсно раз в два місяці треба під нуль гаситись
J написав: Vorlon написав:
,
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.
зачем ?
Буде комісія
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45
extreme_lviv_ua написав:
,
J написав: Vorlon написав:
,
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.
зачем ?
Буде комісія
в ИБ в операциях видно эту комисию ?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:46
Vorlon написав:J
Ибо не начнётся новый льготный период!
еще в каких-то банках есть такой прикол ?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:27
J
Мне они неизвестны.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:53
Vorlon
а как вы поняли что не начался новый льготный период?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:59
ukrmvs написав:
где-то в приложении можно найти сумму, которую надо погасить в текущем месяце по грейс периоду?
Сам не нашел, горячая линия подсказать где искать не смогла. Они могут сказать, сколько погасить надо всего. Конкретную сумму по грейсу озвучить не смогли 3 оператора
Та там вообще дурдом, а не кал-центр. Без понятия что такое грейс, уже проверено не один год. Так не обучаемые еще!
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:02
J
Чтобы понять что вступил в дерьмо - не обязательно туда становиться
Информация была здесь и в отделении при оформлении карты. Желания проверять на себе не возникло...
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Vorlon
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