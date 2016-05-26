|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:32
ukrprom2014 написав:
Не уходят платежи ни п2п (ошибка, повторите позже) ни СЕП.
У всех так?
У всех, кто не читал последние 2 страницы )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5046
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34
|9350
|
|
|18363
|2573069
|
|
|244
|272950
|
|