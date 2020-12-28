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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:32

  ukrprom2014 написав:Не уходят платежи ни п2п (ошибка, повторите позже) ни СЕП.
У всех так?

У всех, кто не читал последние 2 страницы )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:07

mustbe
Да, уже разобрался.
На горячке :
" С целью бла бла бла... шахрайства бла бла бла... отключены расчеты в интернет...".
Решение: на горячке просим "открыть интернет платежи на весь срок действия карты".
После этого тебе перезванивают на финансовый номер и через 2 минуты все работает:)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:47

Re: Юнекс Банк

еге ж, теперь новый квест: в выписке в пользу Портмоне платеж сделан, видно
а конечный получатель денег пока не видит, иэх...
cohan
 
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