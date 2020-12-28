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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:32
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Додано: Вів 29 гру, 2020 11:07
mustbe
Да, уже разобрался.
На горячке :
" С целью бла бла бла... шахрайства бла бла бла... отключены расчеты в интернет...".
Решение: на горячке просим "открыть интернет платежи на весь срок действия карты".
После этого тебе перезванивают на финансовый номер и через 2 минуты все работает:)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:47
Re: Юнекс Банк
еге ж, теперь новый квест: в выписке в пользу Портмоне платеж сделан, видно
а конечный получатель денег пока не видит, иэх...
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