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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.7 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:32

  ukrprom2014 написав:Не уходят платежи ни п2п (ошибка, повторите позже) ни СЕП.
У всех так?

У всех, кто не читал последние 2 страницы )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:07

mustbe
Да, уже разобрался.
На горячке :
" С целью бла бла бла... шахрайства бла бла бла... отключены расчеты в интернет...".
Решение: на горячке просим "открыть интернет платежи на весь срок действия карты".
После этого тебе перезванивают на финансовый номер и через 2 минуты все работает:)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:47

Re: Юнекс Банк

еге ж, теперь новый квест: в выписке в пользу Портмоне платеж сделан, видно
а конечный получатель денег пока не видит, иэх...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:28

  Vorlon написав:ukrmvs
А вы не в курсе сколько потратили? :shock:
Там же раз в 2 месяца надо гаситься в 0.


первого числа в курсе, если сразу посмотрел. а потом когда дальше картой пользуюсь, уже и не в курсе. надо сидеть с калькулятором и высчитывать. плюс неизвестно оплаты сделанные в последний день месяца идут в грейс следующего месяца или уже через один.

не встречал ещё приложений, где не указан грейс период и операторы банка не знают, что это такое. поэтому и спрашиваю, может где-то в приложении эта информация есть, но я плохо ищу?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:39

Re: Юнекс Банк

  ukrmvs написав:первого числа в курсе, если сразу посмотрел. а потом когда дальше картой пользуюсь, уже и не в курсе. надо сидеть с калькулятором и высчитывать. плюс неизвестно оплаты сделанные в последний день месяца идут в грейс следующего месяца или уже через один.

А почему первого числа в курсе, а дальше не в курсе? Смотрите баланс, его и гасите. Здесь же карту в 0 нужно гасить, а не только задолженность прошлого месяца. Условно говоря, если в ноябре Вы потратили 1 грн, а в декабре еще 10000 грн, то погасить нужно 10001 грн, а не 1 грн. Поэтому запоминать сумму задолженности на 1 число месяца не нужно. По крайней мере, мне так сказали в отделении, да и тарифы я так понимаю.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 29 гру, 2020 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:41

ingtrans
куда нужно смотреть, чтобы понять что карта вылетела из грейса ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:44

  J написав:ingtrans
куда нужно смотреть, чтобы понять что карта вылетела из грейса ?

Не вылетал, поэтому не могу сказать.
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  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:05

Re: Юнекс Банк

  ingtrans написав:Здесь же карту в 0 нужно гасить, а не только задолженность прошлого месяца.

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:33

  DENVER_S написав:
  ingtrans написав:Здесь же карту в 0 нужно гасить, а не только задолженность прошлого месяца.

Зображення

Плохо видно, но, похоже, это вот это же:
1.5. Пільговий період (за ставкою 0,0001%)
Строк дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості за кредитом до дати погашення кредиту, за умови що таке погашення здійснюється у повній сумі заборгованості до останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості
Вот это "у повній сумі заборгованості" наводит на мысли, что гасить нужно в 0 к концу следующего месяца после начала использования кредитных средств. В отделении эту догадку подтвердили (правда, они и СМС информирование для UnexSmart "выключили", а оказалось, что не выключили). На практике не проверял, к тому же карта у меня далеко не основная.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:44

  ingtrans написав:
  DENVER_S написав:
  ingtrans написав:Здесь же карту в 0 нужно гасить, а не только задолженность прошлого месяца.

Зображення

Плохо видно, но, похоже, это вот это же:
1.5. Пільговий період (за ставкою 0,0001%)
Строк дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості за кредитом до дати погашення кредиту, за умови що таке погашення здійснюється у повній сумі заборгованості до останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості
Вот это "у повній сумі заборгованості" наводит на мысли, что гасить нужно в 0 к концу следующего месяца после начала использования кредитных средств. В отделении эту догадку подтвердили (правда, они и СМС информирование для UnexSmart "выключили", а оказалось, что не выключили). На практике не проверял, к тому же карта у меня далеко не основная.


в прошлом месяце я погашал только часть суммы, которая по моим подсчетам входила в грейс. никаких штрафов не приходило. так что в уровне знаний девочек в отделении можно усомниться так же, как и их коллег из колл-центра
ukrmvs
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