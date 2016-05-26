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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:32
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Додано: Вів 29 гру, 2020 11:07
mustbe
Да, уже разобрался.
На горячке :
" С целью бла бла бла... шахрайства бла бла бла... отключены расчеты в интернет...".
Решение: на горячке просим "открыть интернет платежи на весь срок действия карты".
После этого тебе перезванивают на финансовый номер и через 2 минуты все работает:)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:47
Re: Юнекс Банк
еге ж, теперь новый квест: в выписке в пользу Портмоне платеж сделан, видно
а конечный получатель денег пока не видит, иэх...
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:28
первого числа в курсе, если сразу посмотрел. а потом когда дальше картой пользуюсь, уже и не в курсе. надо сидеть с калькулятором и высчитывать. плюс неизвестно оплаты сделанные в последний день месяца идут в грейс следующего месяца или уже через один.
не встречал ещё приложений, где не указан грейс период и операторы банка не знают, что это такое. поэтому и спрашиваю, может где-то в приложении эта информация есть, но я плохо ищу?
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:39
Re: Юнекс Банк
А почему первого числа в курсе, а дальше не в курсе? Смотрите баланс, его и гасите. Здесь же карту в 0 нужно гасить, а не только задолженность прошлого месяца. Условно говоря, если в ноябре Вы потратили 1 грн, а в декабре еще 10000 грн, то погасить нужно 10001 грн, а не 1 грн. Поэтому запоминать сумму задолженности на 1 число месяца не нужно. По крайней мере, мне так сказали в отделении, да и тарифы я так понимаю.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 29 гру, 2020 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:41
ingtrans
куда нужно смотреть, чтобы понять что карта вылетела из грейса ?
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:44
Не вылетал, поэтому не могу сказать.
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:05
Re: Юнекс Банк
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:33
Плохо видно, но, похоже, это вот это же:
Строк дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості за кредитом до дати погашення кредиту, за умови що таке погашення здійснюється у повній сумі заборгованості до останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості
Вот это "у повній сумі заборгованості" наводит на мысли, что гасить нужно в 0 к концу следующего месяца после начала использования кредитных средств. В отделении эту догадку подтвердили (правда, они и СМС информирование для UnexSmart "выключили", а оказалось, что не выключили). На практике не проверял, к тому же карта у меня далеко не основная.
Додано: Чет 31 гру, 2020 09:44
в прошлом месяце я погашал только часть суммы, которая по моим подсчетам входила в грейс. никаких штрафов не приходило. так что в уровне знаний девочек в отделении можно усомниться так же, как и их коллег из колл-центра
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