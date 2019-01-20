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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:13
Re: Юнекс Банк
пришел кешбек по кредитке за оплату 30 ноября.
Востаннє редагувалось Яша в Чет 31 гру, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:20
Re: Юнекс Банк
По кредитке опять ничего не пришло! Вот упоротые.
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