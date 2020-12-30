|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:13
Re: Юнекс Банк
пришел кешбек по кредитке за оплату 30 ноября.
Востаннє редагувалось Яша в Чет 31 гру, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:20
Re: Юнекс Банк
По кредитке опять ничего не пришло! Вот упоротые.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:16
КБ по кредитке приехал ещё утром
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:38
Re: Юнекс Банк
кешбека за траты декабря по кредитке нет. у кого как?
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:13
ползунок изменения кредитного лимита в ИБ работает ?
как там круглую сумму поставить?
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:13
Re: Юнекс Банк
Да нет. Электроника.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
|