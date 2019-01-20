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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:13
Re: Юнекс Банк
пришел кешбек по кредитке за оплату 30 ноября.
Востаннє редагувалось Яша в Чет 31 гру, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:20
Re: Юнекс Банк
По кредитке опять ничего не пришло! Вот упоротые.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:16
КБ по кредитке приехал ещё утром
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:38
Re: Юнекс Банк
кешбека за траты декабря по кредитке нет. у кого как?
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:13
ползунок изменения кредитного лимита в ИБ работает ?
как там круглую сумму поставить?
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:13
Re: Юнекс Банк
Да нет. Электроника.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:19
ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD), яка заснована та зареєстрована у Республіці Кіпр, що є власником істотної участі в АТ «ЮНЕКС БАНК» повідомила АТ «ЮНЕКС БАНК» про укладання 28 грудня 2020 року Договору купівлі – продажу простих іменних акцій Банку з ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED), (далі – «Компанія»), за наслідками виконання якого Компанія стане власником контрольного пакета акцій Банку в кількості 219 029 200 штук простих іменних акцій, що складає 75,01% від загальної кількості акцій Банку та паном Іваном Світеком (далі – «пан Світек»), за наслідками виконання якого пан Світек стане власником істотної участі, а саме пакету акцій Банку в кількості 72 970 800 штук простих іменних акцій, що складає 24,99 % від загальної кількості акцій Банку.
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:29
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:52
По одной карте есть, по двум другим нет
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