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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

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Юнекс Банк 3.8 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
9
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:13

Re: Юнекс Банк

пришел кешбек по кредитке за оплату 30 ноября.
Востаннє редагувалось Яша в Чет 31 гру, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:20

Re: Юнекс Банк

По кредитке опять ничего не пришло! Вот упоротые.
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У меня по кредитке всё на месте.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:16

КБ по кредитке приехал ещё утром
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:38

Re: Юнекс Банк

кешбека за траты декабря по кредитке нет. у кого как?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:13

ползунок изменения кредитного лимита в ИБ работает ?
как там круглую сумму поставить?
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:13

Re: Юнекс Банк

Да нет. Электроника.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:19

ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD), яка заснована та зареєстрована у Республіці Кіпр, що є власником істотної участі в АТ «ЮНЕКС БАНК» повідомила АТ «ЮНЕКС БАНК» про укладання 28 грудня 2020 року Договору купівлі – продажу простих іменних акцій Банку з ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED), (далі – «Компанія»), за наслідками виконання якого Компанія стане власником контрольного пакета акцій Банку в кількості 219 029 200 штук простих іменних акцій, що складає 75,01% від загальної кількості акцій Банку та паном Іваном Світеком (далі – «пан Світек»), за наслідками виконання якого пан Світек стане власником істотної участі, а саме пакету акцій Банку в кількості 72 970 800 штук простих іменних акцій, що складає 24,99 % від загальної кількості акцій Банку.
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:29

  Яша написав:кешбека за траты декабря по кредитке нет. у кого как?


есть по дебетке, включая коммуналь
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:52

  Яша написав:кешбека за траты декабря по кредитке нет. у кого как?

По одной карте есть, по двум другим нет
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