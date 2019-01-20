|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 23:42
DENVER_S написав:
Да нет. Электроника.
Аналогичная проблема
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 242
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|92081
|10947332
|
Чет 31 гру, 2020 23:51
STIGA
|
|45155
|5533229
|
|
|248
|273452
|