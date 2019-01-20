RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
9
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:42

  DENVER_S написав:Да нет. Электроника.


Аналогичная проблема
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 22.01.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 256257258259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9207, 9208, 9209
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92081 10947332
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 23:51
STIGA
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4514, 4515, 4516
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45155 5533229
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 23:40
greenozon
Банк Восток 1 ... 23, 24, 25
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
248 273452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 20:41
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92081)
31.12.2020 23:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.