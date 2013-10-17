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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
9
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:42

  DENVER_S написав:Да нет. Электроника.


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STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:43

  Spring написав:
  Яша написав:кешбека за траты декабря по кредитке нет. у кого как?

По одной карте есть, по двум другим нет
З десятка карт по більшій половині кишмиш налили, за решту буду виясняти.
P.S. Вперше помічаю такий кидок :evil:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:13

extreme_lviv_ua
Тоже КБ не начислен, а на дебетке в приложухе -0,45 грн.
По операциям все четко, должен быть 0!
Все чудесатее и чудесатее :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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