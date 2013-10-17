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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 23:42
DENVER_S написав:
Да нет. Электроника.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:43
Spring написав: Яша написав:
кешбека за траты декабря по кредитке нет. у кого как?
По одной карте есть, по двум другим нет
З десятка карт по більшій половині кишмиш налили, за решту буду виясняти.
P.S. Вперше помічаю такий кидок
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extreme_lviv_ua
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:13
extreme_lviv_ua Тоже КБ не начислен
, а на дебетке в приложухе -0,45 грн.
По операциям все четко, должен быть 0!
Все чудесатее и чудесатее
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Суб 02 січ, 2021 11:24
anis
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