RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
9
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:42

  DENVER_S написав:Да нет. Электроника.


Аналогичная проблема
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 22.01.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:43

  Spring написав:
  Яша написав:кешбека за траты декабря по кредитке нет. у кого как?

По одной карте есть, по двум другим нет
З десятка карт по більшій половині кишмиш налили, за решту буду виясняти.
P.S. Вперше помічаю такий кидок :evil:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 07.06.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:13

extreme_lviv_ua
Тоже КБ не начислен, а на дебетке в приложухе -0,45 грн.
По операциям все четко, должен быть 0!
Все чудесатее и чудесатее :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2369
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:08

Что тут соросята по кешбеку предлагают с января?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13675
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7491 раз.
Подякували: 3596 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:14

Re: Юнекс Банк

  Вкладчик1234 написав:Что тут соросята по кешбеку предлагают с января?

Ну так у них одни и те же категории на 3 месяца:
• Оплата в годинникових та ювелірних магазинах - 25% від суми вартості послуги;
• Оплата в магазинах одягу та взуття - 10% від суми вартості послуги;
• Оплата в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (іграшки) -10% від суми вартості послуги;
• Оплата в магазинах електроніки -5 % від суми вартості послуги;
• Оплата в аптеках - 5% від суми вартості послуги;
• Оплата в продуктових магазинах - 3% від суми вартості послуги.

Акций с дополнительными кешбэками, похоже, сейчас нет.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:55

  ingtrans написав:
  Вкладчик1234 написав:Что тут соросята по кешбеку предлагают с января?

Ну так у них одни и те же категории на 3 месяца:
• Оплата в годинникових та ювелірних магазинах - 25% від суми вартості послуги;
• Оплата в магазинах одягу та взуття - 10% від суми вартості послуги;
• Оплата в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (іграшки) -10% від суми вартості послуги;
• Оплата в магазинах електроніки -5 % від суми вартості послуги;
• Оплата в аптеках - 5% від суми вартості послуги;
• Оплата в продуктових магазинах - 3% від суми вартості послуги.

Акций с дополнительными кешбэками, похоже, сейчас нет.

Це і на свої і на кредитні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35745
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1791 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 256257258259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, Goodman, ingtrans, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9210, 9211, 9212
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92113 10954041
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 січ, 2021 19:48
wtf
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 748, 749, 750
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7492 1687464
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 січ, 2021 18:55
lloydbanksua
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4519, 4520, 4521
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45203 5541248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 січ, 2021 18:43
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2586)
02.01.2021 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.