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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 23:42
DENVER_S написав:
Да нет. Электроника.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:43
Spring написав: Яша написав:
кешбека за траты декабря по кредитке нет. у кого как?
По одной карте есть, по двум другим нет
З десятка карт по більшій половині кишмиш налили, за решту буду виясняти.
P.S. Вперше помічаю такий кидок
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extreme_lviv_ua
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:13
extreme_lviv_ua Тоже КБ не начислен
, а на дебетке в приложухе -0,45 грн.
По операциям все четко, должен быть 0!
Все чудесатее и чудесатее
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:08
Что тут соросята по кешбеку предлагают с января?
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:14
Вкладчик1234 написав:
Что тут соросята по кешбеку предлагают с января?
Ну так у них одни и те же категории на 3 месяца:
• Оплата в годинникових та ювелірних магазинах - 25% від суми вартості послуги;
• Оплата в магазинах одягу та взуття - 10% від суми вартості послуги;
• Оплата в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (іграшки) -10% від суми вартості послуги;
• Оплата в магазинах електроніки -5 % від суми вартості послуги;
• Оплата в аптеках - 5% від суми вартості послуги;
• Оплата в продуктових магазинах - 3% від суми вартості послуги.
Акций с дополнительными кешбэками, похоже, сейчас нет.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:55
ingtrans написав: Вкладчик1234 написав:
Что тут соросята по кешбеку предлагают с января?
Ну так у них одни и те же категории на 3 месяца:
• Оплата в годинникових та ювелірних магазинах - 25% від суми вартості послуги;
• Оплата в магазинах одягу та взуття - 10% від суми вартості послуги;
• Оплата в спеціалізованих магазинах дитячих товарів (іграшки) -10% від суми вартості послуги;
• Оплата в магазинах електроніки -5 % від суми вартості послуги;
• Оплата в аптеках - 5% від суми вартості послуги;
• Оплата в продуктових магазинах - 3% від суми вартості послуги.
Акций с дополнительными кешбэками, похоже, сейчас нет.
Це і на свої і на кредитні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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