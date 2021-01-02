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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
9
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Всем кому не лень известно, что Драгон Кепитал (Тамаш Фиала) и Сорос - "инвестируют" друг в друга

Вперше чую....звідки інфо?


например из википедии:
Инвестиционным партнером Фиалы в рамках компании, среди прочих, является фонд американского финансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management[4].
Поддерживает тесные отношения с некоторыми политиками и активистами, в частности со Святославом Вакарчуком[16]. Вместе с музыкантом является соучредителем Центра экономической стратегии, спонсирует участие талантливых украинцев в образовательных программах Стэнфордского университета.

По словам Сергея Притулы, Томаш является одним из спонсоров партии Голос, которой руководит Святослав Вакарчук

Также скупка медиа, которые впоследствии нахваливают соросят
Среди недавних покупок:
Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-rishennya-amku-23112020

Знаете что такое «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр) ?
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:31

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Всем кому не лень известно, что Драгон Кепитал (Тамаш Фиала) и Сорос - "инвестируют" друг в друга

Вперше чую....звідки інфо?


например из википедии:
Инвестиционным партнером Фиалы в рамках компании, среди прочих, является фонд американского финансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management[4].
Поддерживает тесные отношения с некоторыми политиками и активистами, в частности со Святославом Вакарчуком[16]. Вместе с музыкантом является соучредителем Центра экономической стратегии, спонсирует участие талантливых украинцев в образовательных программах Стэнфордского университета.

По словам Сергея Притулы, Томаш является одним из спонсоров партии Голос, которой руководит Святослав Вакарчук


Также скупка медиа, которые впоследствии нахваливают соросят
Среди недавних покупок:
Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-rishennya-amku-23112020

Знаете что такое «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр) ?

Ну і нехай.
А фінанси (де строчим зараз) і мінфін Фіала вже викупив чи ще в процесі?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:58

Квесторе_поверніться

Да, уже во многих новостях прямым текстом пишут - драконы, купившие Ю., УЖЕ владеют онлайн ресурсами Финики и Минфин.
STIGA
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