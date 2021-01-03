Вкладчик1234 написав:Всем кому не лень известно, что Драгон Кепитал (Тамаш Фиала) и Сорос - "инвестируют" друг в друга
Вперше чую....звідки інфо?
например из википедии:
Инвестиционным партнером Фиалы в рамках компании, среди прочих, является фонд американского финансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management[4]. Поддерживает тесные отношения с некоторыми политиками и активистами, в частности со Святославом Вакарчуком[16]. Вместе с музыкантом является соучредителем Центра экономической стратегии, спонсирует участие талантливых украинцев в образовательных программах Стэнфордского университета.
По словам Сергея Притулы, Томаш является одним из спонсоров партии Голос, которой руководит Святослав Вакарчук
Также скупка медиа, которые впоследствии нахваливают соросят Среди недавних покупок:
Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
Вкладчик1234 написав:Всем кому не лень известно, что Драгон Кепитал (Тамаш Фиала) и Сорос - "инвестируют" друг в друга
Вперше чую....звідки інфо?
например из википедии:
Инвестиционным партнером Фиалы в рамках компании, среди прочих, является фонд американского финансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management[4]. Поддерживает тесные отношения с некоторыми политиками и активистами, в частности со Святославом Вакарчуком[16]. Вместе с музыкантом является соучредителем Центра экономической стратегии, спонсирует участие талантливых украинцев в образовательных программах Стэнфордского университета.
По словам Сергея Притулы, Томаш является одним из спонсоров партии Голос, которой руководит Святослав Вакарчук
Также скупка медиа, которые впоследствии нахваливают соросят Среди недавних покупок:
Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
Знаете что такое «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр) ?
Ну і нехай. А фінанси (де строчим зараз) і мінфін Фіала вже викупив чи ще в процесі?
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Вкладчик1234 написав:Знаете что такое «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр) ?
Ні не знаю...просвітіть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.