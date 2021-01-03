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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:49
Хотел сегодня оформить карту UnexSmart - сказал менеджер, что смс-банкинг платный (15 грн/месяц) и без него не будет работать интернет-банкинг. Насколько это соответствует действительности?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:04
lloydbanksua написав:
Хотел сегодня оформить карту UnexSmart - сказал менеджер, что смс-банкинг платный (15 грн/месяц) и без него не будет работать интернет-банкинг. Насколько это соответствует действительности?
В интернет/мобайл банкинге все будет работать. Без смс будет проблематично оплачивать покупки с 3Dsecure, ну и отслеживать остатки по карте , если приход через p2p.
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