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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
9
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:49

Хотел сегодня оформить карту UnexSmart - сказал менеджер, что смс-банкинг платный (15 грн/месяц) и без него не будет работать интернет-банкинг. Насколько это соответствует действительности?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:04

  lloydbanksua написав:Хотел сегодня оформить карту UnexSmart - сказал менеджер, что смс-банкинг платный (15 грн/месяц) и без него не будет работать интернет-банкинг. Насколько это соответствует действительности?


В интернет/мобайл банкинге все будет работать. Без смс будет проблематично оплачивать покупки с 3Dsecure, ну и отслеживать остатки по карте , если приход через p2p.
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:52

  lloydbanksua написав:Хотел сегодня оформить карту UnexSmart - сказал менеджер, что смс-банкинг платный (15 грн/месяц) и без него не будет работать интернет-банкинг. Насколько это соответствует действительности?

Вранье.
Отключайте смело.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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