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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:49
Хотел сегодня оформить карту UnexSmart - сказал менеджер, что смс-банкинг платный (15 грн/месяц) и без него не будет работать интернет-банкинг. Насколько это соответствует действительности?
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lloydbanksua
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:04
lloydbanksua написав:
Хотел сегодня оформить карту UnexSmart - сказал менеджер, что смс-банкинг платный (15 грн/месяц) и без него не будет работать интернет-банкинг. Насколько это соответствует действительности?
В интернет/мобайл банкинге все будет работать. Без смс будет проблематично оплачивать покупки с 3Dsecure, ну и отслеживать остатки по карте , если приход через p2p.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:52
lloydbanksua написав:
Хотел сегодня оформить карту UnexSmart - сказал менеджер, что смс-банкинг платный (15 грн/месяц) и без него не будет работать интернет-банкинг. Насколько это соответствует действительности?
Вранье.
Отключайте смело.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:27
Горячая обещает недоначисленный кешбек сегодня-завтра доначислить, даже заявку не стали фиксировать
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Spring
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:43
Spring написав:
Горячая обещает недоначисленный кешбек сегодня-завтра доначислить, даже заявку не стали фиксировать
да, он висит в платежах как кешбек за январь, статус в обработке. и сразу же сняли плату ща отключенные смс. додики какие-то.
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Яша
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:13
Сплата винагороди за січень 2021р
Это как понимать? Он же за грудень должен быть. Потом скажут мы вам уже заплатили за этот месяц.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:27
DENVER_S я им тоже самое сказал .
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