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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
9
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:51

Re: Юнекс Банк

На заметку: оплата в магазинах шмотья housebrand.com House (Хауз) в частности что киевском Космополите на Шулявке, не проходит как одежда и обувувь.
Тут MCC код 5399 (Мелкие торговые точки и магазины среднего звена с широким ассортиментом товаров в различных секциях с отдельными кассами...) , соотвественно Юнекс 10% откат не даст.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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