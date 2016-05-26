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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:51
На заметку: оплата в магазинах шмотья housebrand.com House (Хауз) в частности что киевском Космополите на Шулявке, не проходит как одежда и обувувь.
Тут MCC код 5399 (Мелкие торговые точки и магазины среднего звена с широким ассортиментом товаров в различных секциях с отдельными кассами...) , соотвественно Юнекс 10% откат не даст.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Вів 05 січ, 2021 21:08
sens
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