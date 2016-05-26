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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
9
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:51

Re: Юнекс Банк

На заметку: оплата в магазинах шмотья housebrand.com House (Хауз) в частности что киевском Космополите на Шулявке, не проходит как одежда и обувувь.
Тут MCC код 5399 (Мелкие торговые точки и магазины среднего звена с широким ассортиментом товаров в различных секциях с отдельными кассами...) , соотвественно Юнекс 10% откат не даст.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:38

Re: Юнекс Банк

Православные действительно платят кешбек не по факту оплаты а по факту проводки или фуфло толкают?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:03

  Maksi2 написав:Православные действительно платят кешбек не по факту оплаты а по факту проводки или фуфло толкают?

да, то, что не провели в том месяце, пойдет в этот.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:00

  Ромасик написав:
  Maksi2 написав:Православные действительно платят кешбек не по факту оплаты а по факту проводки или фуфло толкают?

да, то, что не провели в том месяце, пойдет в этот.

Не приятный момент, даже тас начислил все вчера за декабрь, а тут облом :?
Дичь какая то получать 30 января кешбек и за декабрь и за январь, туповато это как то. Нигде такого не встречал больше. Премия Дарвина переходит новинскому.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:09

Re: Юнекс Банк

  Maksi2 написав:Не приятный момент, даже тас начислил все вчера за декабрь, а тут облом
Дичь какая то получать 30 января кешбек и за декабрь и за январь, туповато это как то. Нигде такого не встречал больше. Премия Дарвина переходит новинскому.

Ну у ТАСа совсем другой порядок начисления кешбэка, его вряд ли стоит сравнивать с Юнексом. Юнекс ближе, например, к Укрсибу, но Укрсиб ждет еще 16 дней, за которые должно провестись всё с прошлого месяца. К тому же у того же Укрсиба можно выполнить оплату в первых числах месяца и получить кешбэк через 1,5 месяца, в то время как у Юнекса, если выполнить оплату в конце месяца, максимум через месяц плюс может дня 3.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:14

  ingtrans написав:
  Maksi2 написав:Не приятный момент, даже тас начислил все вчера за декабрь, а тут облом
Дичь какая то получать 30 января кешбек и за декабрь и за январь, туповато это как то. Нигде такого не встречал больше. Премия Дарвина переходит новинскому.

Ну у ТАСа совсем другой порядок начисления кешбэка, его вряд ли стоит сравнивать с Юнексом. Юнекс ближе, например, к Укрсибу, но Укрсиб ждет еще 16 дней, за которые должно провестись всё с прошлого месяца. К тому же у того же Укрсиба можно выполнить оплату в первых числах месяца и получить кешбэк через 1,5 месяца, в то время как у Юнекса, если выполнить оплату в конце месяца, максимум через месяц плюс может дня 3.

Я сначало думал что ты преследуешь меня по всем темам, отвечая даже на сообщения адресованные не тебе, но потом я понял что ты просто светишь рефки лишний раз. :lol: Вас таких уже двое тут и вас повно як мисячок.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:28

  Maksi2 написав:
  ingtrans написав:
  Maksi2 написав:Не приятный момент, даже тас начислил все вчера за декабрь, а тут облом
Дичь какая то получать 30 января кешбек и за декабрь и за январь, туповато это как то. Нигде такого не встречал больше. Премия Дарвина переходит новинскому.

Ну у ТАСа совсем другой порядок начисления кешбэка, его вряд ли стоит сравнивать с Юнексом. Юнекс ближе, например, к Укрсибу, но Укрсиб ждет еще 16 дней, за которые должно провестись всё с прошлого месяца. К тому же у того же Укрсиба можно выполнить оплату в первых числах месяца и получить кешбэк через 1,5 месяца, в то время как у Юнекса, если выполнить оплату в конце месяца, максимум через месяц плюс может дня 3.

Я сначало думал что ты преследуешь меня по всем темам, отвечая даже на сообщения адресованные не тебе, но потом я понял что ты просто светишь рефки лишний раз. :lol: Вас таких уже двое тут и вас повно як мисячок.

Нет, я таки преследую (и не только тебя :)). И, как я уже писал, не люблю когда пишут всякие умные вещи без особого обоснования.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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