Додано: Сер 06 січ, 2021 23:09

Maksi2 написав: Не приятный момент, даже тас начислил все вчера за декабрь, а тут облом

Дичь какая то получать 30 января кешбек и за декабрь и за январь, туповато это как то. Нигде такого не встречал больше. Премия Дарвина переходит новинскому. Не приятный момент, даже тас начислил все вчера за декабрь, а тут обломДичь какая то получать 30 января кешбек и за декабрь и за январь, туповато это как то. Нигде такого не встречал больше. Премия Дарвина переходит новинскому.

Ну у ТАСа совсем другой порядок начисления кешбэка, его вряд ли стоит сравнивать с Юнексом. Юнекс ближе, например, к Укрсибу, но Укрсиб ждет еще 16 дней, за которые должно провестись всё с прошлого месяца. К тому же у того же Укрсиба можно выполнить оплату в первых числах месяца и получить кешбэк через 1,5 месяца, в то время как у Юнекса, если выполнить оплату в конце месяца, максимум через месяц плюс может дня 3.