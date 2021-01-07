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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:51
На заметку: оплата в магазинах шмотья housebrand.com House (Хауз) в частности что киевском Космополите на Шулявке, не проходит как одежда и обувувь.
Тут MCC код 5399 (Мелкие торговые точки и магазины среднего звена с широким ассортиментом товаров в различных секциях с отдельными кассами...) , соотвественно Юнекс 10% откат не даст.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:38
Православные действительно платят кешбек не по факту оплаты а по факту проводки или фуфло толкают?
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Maksi2
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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:03
Maksi2 написав:
Православные действительно платят кешбек не по факту оплаты а по факту проводки или фуфло толкают?
да, то, что не провели в том месяце, пойдет в этот.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:00
Ромасик написав: Maksi2 написав:
Православные действительно платят кешбек не по факту оплаты а по факту проводки или фуфло толкают?
да, то, что не провели в том месяце, пойдет в этот.
Не приятный момент, даже тас начислил все вчера за декабрь, а тут облом
Дичь какая то получать 30 января кешбек и за декабрь и за январь, туповато это как то. Нигде такого не встречал больше. Премия Дарвина переходит новинскому.
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Maksi2
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:09
Maksi2 написав:
Не приятный момент, даже тас начислил все вчера за декабрь, а тут облом
Дичь какая то получать 30 января кешбек и за декабрь и за январь, туповато это как то. Нигде такого не встречал больше. Премия Дарвина переходит новинскому.
Ну у ТАСа совсем другой порядок начисления кешбэка, его вряд ли стоит сравнивать с Юнексом. Юнекс ближе, например, к Укрсибу, но Укрсиб ждет еще 16 дней, за которые должно провестись всё с прошлого месяца. К тому же у того же Укрсиба можно выполнить оплату в первых числах месяца и получить кешбэк через 1,5 месяца, в то время как у Юнекса, если выполнить оплату в конце месяца, максимум через месяц плюс может дня 3.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:28
Maksi2 написав: ingtrans написав: Maksi2 написав:
Не приятный момент, даже тас начислил все вчера за декабрь, а тут облом
Дичь какая то получать 30 января кешбек и за декабрь и за январь, туповато это как то. Нигде такого не встречал больше. Премия Дарвина переходит новинскому.
Ну у ТАСа совсем другой порядок начисления кешбэка, его вряд ли стоит сравнивать с Юнексом. Юнекс ближе, например, к Укрсибу, но Укрсиб ждет еще 16 дней, за которые должно провестись всё с прошлого месяца. К тому же у того же Укрсиба можно выполнить оплату в первых числах месяца и получить кешбэк через 1,5 месяца, в то время как у Юнекса, если выполнить оплату в конце месяца, максимум через месяц плюс может дня 3.
Я сначало думал что ты преследуешь меня по всем темам, отвечая даже на сообщения адресованные не тебе, но потом я понял что ты просто светишь рефки лишний раз.
Вас таких уже двое тут и вас повно як мисячок.
Нет, я таки преследую (и не только тебя
). И, как я уже писал, не люблю когда пишут всякие умные вещи без особого обоснования.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Чет 07 січ, 2021 01:07
Maksi2 написав: ingtrans написав:
Нет, я таки преследую (и не только тебя
). И, как я уже писал, не люблю когда пишут всякие умные вещи без особого обоснования.
Та нам как то пофиг на то что ты любишь, мы не к тебе на форум пришли. Расслабься пацанчик.
Но пришли на форум, где всё-таки принято вежливо относиться к другим участикам форума. Поэтому ведем себя вежливо и не хамим, правда ведь?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Чет 07 січ, 2021 21:09
ingtrans
слезь с моего ника, мне не нужен ни ручной попугай, ни птица секретарь, ни дятел комментирующий все мои сообщения, правда же
Комментируй своего кореша, страуса безкрылого.
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Maksi2
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