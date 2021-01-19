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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:51
На заметку: оплата в магазинах шмотья housebrand.com House (Хауз) в частности что киевском Космополите на Шулявке, не проходит как одежда и обувувь.
Тут MCC код 5399 (Мелкие торговые точки и магазины среднего звена с широким ассортиментом товаров в различных секциях с отдельными кассами...) , соотвественно Юнекс 10% откат не даст.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:38
действительно платят кешбек не по факту оплаты а по факту проводки или фуфло толкают?
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Maksi2
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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:03
да, то, что не провели в том месяце, пойдет в этот.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:00
Не приятный момент, даже тас начислил все вчера за декабрь, а тут облом
Дичь какая то получать 30 января кешбек и за декабрь и за январь. Нигде такого не встречал больше.
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Maksi2
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:09
Maksi2
Ну у ТАСа совсем другой порядок начисления кешбэка, его вряд ли стоит сравнивать с Юнексом. Юнекс ближе, например, к Укрсибу, но Укрсиб ждет еще 16 дней, за которые должно провестись всё с прошлого месяца. К тому же у того же Укрсиба можно выполнить оплату в первых числах месяца и получить кешбэк через 1,5 месяца, в то время как у Юнекса, если выполнить оплату в конце месяца, максимум через месяц плюс может дня 3.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:00
За 11 месяцев 2020г. потеряли 32,6 млн грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:16
то все клятий кешбек)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:54
подскажите, пжл, БЕЗ КОМИССИИ снять деньги с карты юнеса можно в банкомате банка -партнёра Идея -банк ?
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superodesssit
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:10
superodesssit написав:
подскажите, пжл, БЕЗ КОМИССИИ снять деньги с карты юнеса можно в банкомате банка -партнёра Идея -банк ?
Не понятно какая у Вас карта.
Но по большинству популярных карт Юнекса (ЮнексСмарт, СмартМани) комиссия будет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 19 січ, 2021 22:25
Розжуйте будь ласка по пільговому періоді по кредитці, бо в додатку цього немає:
- в середині грудня відкрив картку і витратив 1000 грн
- на початку січня отримав 50 грн кешбеку
- витратив в середині січня 3000 грн
На яку суму і доки потрібно поповнити картку щоби залишитися в пільговому періоді цього місяця? На форумі є різна інформація.
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Пансер
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Вів 19 січ, 2021 21:39
sens
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